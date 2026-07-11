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Sosyal medyadaki görüntüler ihbar oldu, kamyonet sürücüsüne ceza kesildi

Sosyal medyadaki görüntüler ihbar oldu, kamyonet sürücüsüne ceza kesildi
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Mersin'de sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine polis, tehlikeli şekilde yük ve yolcu taşıyan kamyonet sürücüsüne 13 bin lira idari para cezası kesti.

Mersin'de sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, tehlikeli şekilde yük ve yolcu taşıdığı belirlenen kamyonetin sürücüsüne 13 bin lira idari para cezası uyguladı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülerde tehlikeli şekilde yük ve yolcu taşıyan kamyonete ilişkin çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde kamyonetin Toroslar ilçesi 207. Cadde üzerinde seyir halindeyken Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerini ihlal ettiği tespit edildi.

Kimliği belirlenen araç sürücüsü Y.F.'ye toplam 13 bin lira idari para cezası uygulandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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