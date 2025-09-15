Haberler

Mersin'de Tatil Sitesinde Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

Mersin'de Tatil Sitesinde Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

Mersin'in Erdemli ilçesindeki bir tatil sitesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni araştırılıyor.

Yangın, ilçeye bağlı Tömük Mahallesi'ndeki bir tatil sitesinde çıktı. Alınan bilgiye göre, 10 katlı binanın 9. katındaki daireden dumanların çıktığını fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirildi. İhbarla bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerini sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
