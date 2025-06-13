Mersin'de Taksicinin Kahramanlığı: Kontrolsüz Giden Aracı Durdurdu

Mersin'de Taksicinin Kahramanlığı: Kontrolsüz Giden Aracı Durdurdu
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Mersin'de el frenini çekmeden inen sürücünün otomobili hızla hareket etti. Taksici Sinan Çelik, durakta bulunduğu sırada hızla giden aracı son anda durdurarak olası bir kazayı önledi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Mersin'de el freni çekilmediği için hızla hareket etmeye başlayan ve caddeyi geçen otomobili, o sırada durakta bulunan taksici durdurdu. Balık pazarında yemek yiyen insanların olduğu yere doğru giden otomobili durduran taksicinin o anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün merkez Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüsünün el frenini çekmeden indiği otomobil, hareket etti. Akan trafikte caddeyi aşan otomobil hızlandı. Kaldırıma çıkıp taksi durağı önünden geçen otomobil, balık pazarının olduğu bölgeye doğru gitmeye başladı. Önünden geçen otomobili durdurmak için ani bir hareket yapan taksi şoförü Sinan Çelik, sağ ön kapısına ulaşıp içine binerek freni çekip durdurdu.

O anlar kamerada

Herhangi bir kaza yaşanmadan sonlanan olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin akan trafikten caddeyi geçmesi ve Çelik'in önünden geçmesi yer aldı. O sırada Çelik'in oturduğu yerden hızla kalkarak kapıyı açıp otomobile binip durdurması da görüntülere yansıdı. Görüntülerde araç sahibinin de arkadan gelme anı yer aldı.

"Yemek yiyen insanların olduğu yere gidiyordu"

Yaşanan olayı anlatan taksici Sinan Çelik, "Arkadaşım 'bak araba geliyor' dedi. Ben de baktım kendi kendine gelen araba, arkadan da yaşlı bir amca 'yakalayın, yakalayın' diye bağırıyordu. Ben de o anda aracın içine atladım el frenini çektim. El frenini çekmemiş olsaydım öndeki balık pazarında yemek yiyen insanlara doğru gidiyordu. Son anda yetişip el frenini çektim" dedi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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