Mersin'de Suç Oranlarında Önemli Düşüş

Mersin Valisi Atilla Toros, 2025 yılının ilk 9 ayına ait asayiş verilerini kamuoyuyla paylaştı. Kentte kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda ciddi düşüşler kaydedildiğini belirten Vali Toros, "Huzur ve güvenliğimize kasteden her türlü suç odağına karşı caydırıcı, etkili ve kesintisiz mücadele yürütüyoruz" dedi.

Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı önünde düzenlenen toplantıya, Vali Toros'un yanı sıra Vali Yardımcısı Mehmet Yavuz, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy ve Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Gökmen Gücüyen katıldı.

Vali Toros, 2025 yılının ilk 9 ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre kişilere karşı işlenen 10 önemli suçun tamamında azalma yaşandığını, bu suç grubunda yüzde 13,3 oranında düşüş kaydedildiğini belirtti. Konut dokunulmazlığının ihlali suçunda yüzde 39, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunda yüzde 31 oranında azalma sağlandığını aktaran Toros, "Bu gruptaki suçların tamamında ortalama yüzde 98,5 aydınlatma oranına ulaştık. Bu da faillerin cezasız kalmadığını göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Mal varlığına karşı işlenen suçlarda da benzer bir başarı elde edildiğini kaydeden Toros, "Bu grupta suç oranı yüzde 31 gerilerken, aydınlatma oranı yüzde 93,4'e yükseldi. Oto hırsızlığında yüzde 52, motosiklet hırsızlığında yüzde 40, dolandırıcılıkta yüzde 30 azalma yaşandı" diye konuştu.

3 bin 979 aranan şahıs yakalandı

Vali Toros, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 bin 979 kişinin yakalanarak adalete teslim edildiğini söyledi. Aranan şahısların yakalanma oranının geçen yıla göre yüzde 75'ten yüzde 86'ya yükseldiğini belirten Toros, "Aranan kişi sayısını da yüzde 57 oranında azalttık" şeklinde konuştu.

Ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik mücadeleye de değinen Toros, "Yılın ilk 9 ayında bin 819 silah ele geçirildi, 2 bin 200 kişi hakkında işlem yapıldı. Silah kaçakçılarına nefes aldırmayacağız" ifadelerini kullandı.

Organize suç ve kaçakçılığa karşı yoğun mücadele

Organize suç örgütlerine yönelik 54 operasyonda 206 şüphelinin gözaltına alındığını, 83'ünün tutuklandığını aktaran Vali Toros, kaçakçılıkla mücadele kapsamında da 736 operasyonda 905 kişi hakkında işlem yapıldığını bildirdi. Operasyonlarda 576 bin litre akaryakıt, 42 bin litre alkollü içki, 168 bin paket sigara, 70 milyon adet makaron ve 13 bin kilo tütün ele geçirilerek, yaklaşık 75 milyon TL vergi kaybının önlendiğini ifade etti.

Tefeciliğe karşı düzenlenen 65 operasyonda 195 şüphelinin gözaltına alındığını, bunlardan 51'inin tutuklandığını kaydeden Toros, "Organize suç örgütlerine olduğu gibi tefecilere de göz açtırmayacağız" dedi.

Uyuşturucu operasyonlarında 870 tutuklama

Uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurgulayan Vali Toros, 2025'in ilk 9 ayında bin 8 operasyonda bin 480 şüphelinin gözaltına alındığını, 870'inin tutuklandığını açıkladı. Geçen yıla göre operasyon sayısında yüzde 28, tutuklamalarda ise yüzde 47 artış yaşandığını kaydeden Toros, "1 ton 845 kilo uyuşturucu madde, 6 milyon 928 bin uyuşturucu hap ve 8 bin 439 kök kenevir ele geçirildi" diye konuştu.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında farkındalık eğitimlerinin de arttığını belirten Toros, 'NarkoAnne, NarkoYetişkin, Gençlik Modülü ve NarkoNokta' faaliyetleriyle ulaşılan kişi sayısını yüzde 132 artırarak 192 bin 191'e çıkardıklarının bilgisini paylaştı.

Yasa dışı bahis ve siber dolandırıcılıkla mücadeleye de değinen Toros, 3 bin 349 hesap ya da kişi hakkında işlem yapıldığını, 59 operasyonda 676 şüpheliden 363'ünün tutuklandığını bildirdi.

Trafik güvenliğine ilişkin olarak ise 4 milyon 309 bin araç ve 519 bin motosikletin denetlendiğini aktaran Vali Toros, "9 ayda meydana gelen 65'i ölümlü 6 bin 377 kazada 125 vatandaşımız hayatını kaybetti, 8 bin 865 kişi yaralandı. Trafikte sıfır can kaybı hedefiyle çalışıyoruz" dedi.

"Suça hiçbir alanda geçit yok"

Mersin'de yasal kalış hakkı bulunan 194 bin 759 yabancının bulunduğunu belirten Toros, göçmen kaçakçılığına karşı 47 operasyonda 77 şüpheli hakkında işlem yapıldığını kaydetti.

Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı'nın 9 ayda 15 bin 554 saat görev icra ettiğini, 4 bin 710 gemi ve teknenin denetlendiğini belirten Toros, "Kara vatanda, siber vatanda olduğu gibi mavi vatanda da suça asla geçit vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Vali Atilla Toros, "Hemşehrilerimizin duası ve desteğiyle Mersin'imizin huzur ve güvenliğini daim kılmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diyerek konuşmasını tamamladı. - MERSİN