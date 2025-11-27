Haberler

Mersin'de Su Borusu Patladı, Sitelere Su Bastı

Mersin'in Tarsus ilçesinde su borusu patlaması sonucu bazı sitelerin bahçeleri suyla doldu. Olay sırasında bir sitenin bahçe duvarı yıkıldı. MESKİ ekipleri, su baskınını kontrol altına almak için bölgeye müdahale etti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde dün su borusu patlaması sonucu bazı sitelerin bahçesi suya gömüldü. Sitelerden birinin bahçe duvarının yıkılma anı da cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün Akşemsettin Mahallesi Ömer Nazmi Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, caddedeki su borusu patlayınca çevrede su baskını yaşandı. Patlama nedeniyle yükselen su, kısa sürede bahçelere yayıldı. Çok sayıda park halindeki araç ise sahiplerinin hızlı davranıp dışarı çıkarmasıyla su altında kalmadan kurtarıldı. Sadece bir araç su altında kalıp zarar görürken, bir sitenin de istinat duvarı yıkıldı. 3 sitenin bahçesinin su dolduğu olayla ilgili bölgeye gelen MESKİ ekipleri çalışma yaparak hem arızayı giderdi, hem de bahçelerdeki suları boşalttı.

Öte yandan, su ile dolan sitelerden birinin istinat duvarının yıkılma anı ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde su dolu bahçenin duvar yıkılmasıyla diğer siteye aktığı yansıdı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
