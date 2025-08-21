Mersin'de Sokak Ortasında Genç Kız Kavgası: Bir Şahıs Tutuklandı

Mersin'de 16 yaşındaki bir kız, yaşıtı bir kız tarafından sokak ortasında darbedildi. O anlar çevredeki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, darbeden şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz gün merkez Toroslar ilçesi Halkkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 16 yaşındaki D.O. adlı kız, aynı yaştaki E.A. adlı kız tarafından sokak ortasında darbedildi. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli E.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan E.A., 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

Öte yandan görüntülerde, E.A.'nın D.O.'nun yüzüne önce tekme attığı, ardından kafasına birkaç yumruk vurduğu ve saçından çekerek yerde sürüklediği anlar yer aldı. Olay sırasında çevredeki vatandaşlar D.O.'yu saldırgandan kurtarırken, görüntülerde ayrıca, darp sırasında başka bir kızın da D.O.'ya tekmelerle vurduğu fark ediliyor. - MERSİN