Mersin'de Sokak Ortasında Bıçaklama Olayı

Dövüp bıçakladı, yaralıyı videoya çekip yaptıklarını anlattı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde sokak ortasına bir kişiyi dövüp bıçaklayarak komaya sokan şüpheli yakalanıp tutuklandı

MERSİN - Mersin'in Bozyazı ilçesinde sokak ortasına bir kişiyi dövüp bıçaklayarak komaya sokan şüpheli yakalanıp tutuklandı. Şüphelinin yaralıyı yerde can çekişirken video çekerek yaptıklarını anlattığı ortaya çıktı.

Olay, ilçeye bağlı Merkez Mahallesi Mustafa Deniz Caddesi'nde bir sitenin önünde meydana geldi. İddiaya göre, 49 yaşındaki M.G., şüpheli A.T.E., tarafından darp edilip bacağından bıçaklandı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli kaçarken, sağlık ekipleri M.G.'ye ilk müdahaleyi yaprak ambulansla hastaneye kaldırdı. Savcının talimatıyla çevrede yapılan aramada sitenin bahçesinde olayda kullanılan bıçak ele geçirildi.

Darp ve bıçaklamayı video çekerek itiraf etmiş

Polis ise olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma yaptı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada yeri tespit edilen şüpheli A.T.E. kovalamaca sonucu yakalandı. Yakalanan şüpheli 'Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs' suçundan Anamur Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklanan şüphelinin darp edip bıçakladığı şahsı cep telefonu kamerasıyla çekerken, işlediği suçları da anlattığı video ortaya çıktı. Yaralının görüntülerinin yer aldığı video da şüphelinin kendisine küfür edilmesi nedeniyle olayı gerçekleştirdiğini anlattığı "dövüp, bıçakladım, herkes namuslu olacak. Bak bak ölüyor" dediği duyuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.