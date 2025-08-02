Mersin'de Silahlı Cinayet: Dördüncü Şüpheli Tutuklandı

Mersin'de Silahlı Cinayet: Dördüncü Şüpheli Tutuklandı
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Mersin'in Anamur ilçesinde bir restoran önünde gerçekleşen silahlı saldırıda öldürülen 20 yaşındaki Özcan Çam cinayetinin dördüncü şüphelisi il dışından yakalanarak tutuklandı. Olayla ilgili daha önce 3 şüpheli de tutuklanmıştı.

Mersin'in Anamur ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda tabancayla vurularak öldürülen 20 yaşındaki Özcan Çam cinayetiyle ilgili silahı kullandığı iddia edilen 4'üncü şüpheli il dışından yakalanıp tutuklandı.

Olay, 4 gün önce ilçeye bağlı Güzelyurt Mahallesi'nde bulunan bir restoranın önünde meydana geldi. A.C.'nin (26) kullandığı araçla birlikte restoranın önüne gelen 3 kişi, Özcan Çam'ı araçlarına çağırdı. Çam'ın gitmeyi reddetmesi üzerine M.N. isimli şüpheli, restoranın bahçesinde müşteri olarak bulunanların gözü önünde Özcan Çam'a tabancayla birkaç el ateş etti. Ağır yaralanan Çam, Anamur'daki özel bir hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. "Kasten Öldürme" suçuyla ilgili şüpheliler A.C., A.T. ve O.O.N. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınarak Anamur Adliyesi'ne sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmayla ilgili aranan ve cinayet silahını kullandığı iddia edilen şüpheli M.N.'nin Antalya'ya kaçtığı tespit edildi. Şüpheli kaldığı adrese düzenlenen polis operasyonuyla yakalandı. İlçeye getirilen şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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