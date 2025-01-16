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Mersin'de Silah Satışı Operasyonu: 7 Silah Ele Geçirildi

Mersin'de Silah Satışı Operasyonu: 7 Silah Ele Geçirildi
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Mersin'in Mut ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 3'ü tabanca 4'ü av tüfeği olmak üzere toplam 7 silah ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı ve adli işlemler başlatıldı.

Mersin'de düzenlenen operasyonda 3'ü tabanca 7 silahla yakalanan zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Mut ilçesinde bir şüphelinin elinde bulundurduğu silahları satmak için müşteri arayışında olduğunu öğrendi. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi yakaladı. Yapılan aramada 3 tabanca, 4 av tüfeği ile 112 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli adli işlemleri yapılması için jandarmaya götürüldü. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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