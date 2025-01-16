Mersin'de Silah Satışı Operasyonu: 7 Silah Ele Geçirildi

Mersin'de düzenlenen operasyonda 3'ü tabanca 7 silahla yakalanan zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Mut ilçesinde bir şüphelinin elinde bulundurduğu silahları satmak için müşteri arayışında olduğunu öğrendi. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi yakaladı. Yapılan aramada 3 tabanca, 4 av tüfeği ile 112 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli adli işlemleri yapılması için jandarmaya götürüldü. - MERSİN