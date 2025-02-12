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Mersin'de Servis Minibüsü Devrildi: Korku Dolu Anlar Cep Telefonuna Yansıdı

Mersin'de Servis Minibüsü Devrildi: Korku Dolu Anlar Cep Telefonuna Yansıdı
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Mersin Erdemli'de karlı ve buzlu yolda kayarak devrilen servis minibüsünde 6 öğrenci ve sürücü yara almadan kurtuldu. Kaza anı bir öğrencinin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Mersin Erdemli'de öğrencileri taşıyan servis minibüsü karlı ve buzlu yolda kayarak devrildi. Korku dolu anlar bir öğrencinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında ilçeye bağlı 1600 rakımda bulunan Sorgun Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Murat S. (34) idaresindeki 33 AKJ 880 plakalı servis minibüsü, karlı buzlu yolda kayarak devrildi. Yan yatan minibüste bulunan meslek lisesinde eğitim gören 6 öğrenci ile sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Korku yaşayan öğrencilerin sağlık kontrollerinin yapıldığı olumsuz bir durum olmadığı öğrenildi.

Öte yandan kaza anı, o sırada cep telefonuyla çekim yapan bir öğrencinin cep telefonu kamerasına yansıdı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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