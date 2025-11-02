Mersin'de Scooter Kullanırken Kıl Payı Kurtulan Genç

Mersin'de scooter kullanan bir genç, kontrolsüz şekilde yola çıkınca seyir halindeki aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Korku dolu anlar araç kamerasına anbean yansıdı.

Olay, Mersin şehir merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, scooterli bir genç, yaya geçidi bulunmayan bir noktada aniden yola çıktı. Bu sırada seyir halindeki otomobilin sürücüsü, genci son anda fark ederek ani fren yaptı.

Muhtemel bir facia, sürücünün refleksi sayesinde önlenirken, kazadan kıl payı kurtulan genç, scooteriyle olay yerinden uzaklaştı. O anlar, otomobilin araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, scooterli gencin dikkatsizce yola atladığı ve otomobilin ani frenle durduğu anlar yer aldı. - MERSİN