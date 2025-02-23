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Mersin'de Sazlık Alanında Yangın Kontrol Altına Alındı

Mersin'de Sazlık Alanında Yangın Kontrol Altına Alındı
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Mersin'in Erdemli ilçesinde öğrenci yurdunun arkasındaki sazlık alanda çıkan yangın, yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alındı. Yangın 45 dakikada söndürüldü ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde öğrenci yurdu arkasındaki sazlık alanda çıkan yangın, yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde Erdemli ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi'nde bulunan öğrenci yurdunun arkasındaki sazlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kuru otların bulunduğu sazlık alanı sardı. Alevleri görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık 45 dakikada kontrol altına alınarak söndürüldü. Yurt ve ve yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürülen yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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