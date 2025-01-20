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Mersin'de Şarampole Yuvarlanan Otomobilin Sürücüsü Ağır Yaralandı

Mersin'de Şarampole Yuvarlanan Otomobilin Sürücüsü Ağır Yaralandı
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Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobiliyle şarampole yuvarlandı ve ağır yaralandı.

Mersin'de şarampolden aşağı yuvarlanan ve hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Erdemli ilçesine bağlı Sorgun Mahallesi Ekşielma mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, V.K., idaresindeki 01 CVS 52 plakalı otomobille Sorgun Mahallesi'nden Hacıalanı Mahallesi'ne seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil yaklaşık 10 metrelik şarampolden aşağı yuvarlandı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırdı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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