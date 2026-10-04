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Mersin'de sahte polisler 435 bin TL dolandırdı, 4 şüpheli tutuklandı

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Mersin'de sahte polisler 435 bin TL dolandırdı, 4 şüpheli tutuklandı
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Mersin'de kendini polis olarak tanıtan şüpheliler, bir şahsı, adının terör örgütüne karıştığı iddiasıyla korkutup 435 bin TL dolandırdı. Polisin çalışmasıyla yakalanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edilip tutuklandı.

Mersin'de bir şahıs 'adınız terör örgütüne karıştı' denilerek 435 bin TL dolandırılırken polisin yaptığı çalışmada 4 şüpheli yakalanıp tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, telefonla aranan S.V., kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler tarafından adının terör örgütüne karıştığı iddiasıyla korkuttu. Korkan ve adının karıştığını düşünen mağdur, şüphelilerin verdiği banka hesabına 435 bin para gönderdi. Parayı gönderdikten sonra kendini polis olarak tanıtan şüphelilerin irtibatı kesmesi üzerine dolandırıldığını anlayan S.V. polise başvurdu. Bunun üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğimi ekipleri çalışma yaptı. Yapılan çalışmada dolandırıcılık olayına karıştığı tespit edilen şahısların İstanbul'da olduğu belirlendi. Mersin ve İstanbul polisiyle koordineli yürütülen çalışma sonucunda şüpheliler B.Ö., A.Y. B.K. ve E.Y. yakalandı. Yakalanan 4 şüpheli hakkında emniyette işlemlerinin yapılmasının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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