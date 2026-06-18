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Mersin'de hafif ticari aracın çarptığı sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Mersin'de hafif ticari aracın çarptığı sağlık çalışanı hayatını kaybetti
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Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde teknisyen olarak çalışan Esra Abacı Özdemir, yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde teknisyen olarak görev yapan sağlık çalışanı, yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. Özgür E. yönetimindeki araç, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Esra Abacı Özdemir'e (27) çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan genç kadın için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Esra Abacı Özdemir, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak genç kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Esra Abacı Özdemir'in, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kan Alma Biriminde teknisyen olarak görev yaptığı belirtildi. Araç sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaza anı kamerada

Öte yandan genç teknisyenin hayatını kaybettiği kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, aracını park ederek yolun karşısına geçmeye çalışan Özdemir'e, hatifi ticari aracın çarptığı anlar yer aldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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