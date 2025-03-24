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Mersin'de Pompalı Tüfekle Cinayet: 23 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Mersin'de Pompalı Tüfekle Cinayet: 23 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
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Mersin'in Bozyazı ilçesinde 23 yaşındaki Tolga Özdeniz, tartıştığı Y.G. tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde 23 yaşındaki Tolga Özdeniz, pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

Olay, Bozyazı ilçesi Sıcakyurt Mahallesi'nde Sulama Birliği Kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre Y.G. ile Tolga Özdeniz (23) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli yanında bulunan pompalı tüfekle Özdeniz'e ateş açtı. Ağır yaralanan Özdeniz, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, şüpheli Y.G. ile olaya karıştığı değerlendirilen 2 şahsı daha gözaltına aldı.

Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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