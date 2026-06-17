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Mersin'de üst aramasında polislere direnen şahıslar ile polisler arasında arbede

Mersin'de üst aramasında polislere direnen şahıslar ile polisler arasında arbede
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Mersin'de yasaklı madde şüphesiyle üst araması yapılmak istenen ve polise direnen şahıslar ile polis arasında arbede yaşandı. Karşılıklı darp iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.

Mersin'de yasaklı madde bulundukları şüphesiyle üst araması yapılmak istenen ve polislere direnen şahıslar ile polis arasında arbede yaşandı. Karşılıklık darp iddasıyla ilgili Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İddiaya göre olay, 14 Haziran 2026 Pazar günü saat 19.30 sıralarında merkez Yenişehir ilçesi Menteş Mahallesi Ali Kaya Mutlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Adnan Y. isimli şahıs ile yanındaki arkadaşı, motosikletli polis ekipleri tarafından durdurularak kimlik kontrolüne tabi tutuldu. Kimlik sorgusunun ardından ekipler, şahıslar hakkında yasaklı madde bulundurulduğu şüphesiyle üst araması yapmak istedi. Polise direnen şahıslar ile polis ekibi arasında arbede çıktı. Kötü muamele gördüğünü ileri süren şahsın, polis ekiplerinden şikayetçi olduğu bildirildi.

Yaşanan olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığı belirtildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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