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Evinde kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti

Evinde kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti
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Tarsus ilçesinde görevli polis memuru Halil Çopur (53), evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hastanede kurtarılamadı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde görevli polis memuru, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Koruma Büro Amirliği'nde görev yapan polis memuru Halil Çopur (53), evinde aniden rahatsızlandı. 112 acil ekipleri tarafından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çopur, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çopur'un kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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