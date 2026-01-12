Haberler

Mersin'de plastik ham madde deposunda yangın: Çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor

Güncelleme:
Mersin'in Toroslar ilçesinde bulunan geri dönüşüm tesisinin plastik ham maddelerinin depolandığı alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Mersin'de bir geri dönüşüm tesisinin plastik ham maddelerinin olduğu depoda yangın çıktı, bölgeye sevk edilen çok sayıda ekip müdahaleye başladı.

Yangın, sabaha karşı merkez Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi'ndeki Hurdacılar Sitesi'nde bulunan plastik ham maddelerinin olduğu depoların olduğu yerde çıktı. Yangını fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Merkez bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı çok sayıda ekip yangına kısa sürede müdahale etti. 3 deponun olduğu bölgede, orta kısımda çıkan yangına müdahale sürerken kara dumanlar ise gökyüzünü sardı.

Bir geri dönüşüm tesisine ait orta depoda süren yangına itfaiyenin yanı sora İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA'larında destek verdiği kontrol altına alınması için çalışmaların aralıksız devam ettiği bildirildi. - MERSİN

