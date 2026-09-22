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Mersin'de panelvanda 256 bin 900 uyuşturucu hap bulundu, 2 kişi tutuklandı

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Mersin'de panelvanda 256 bin 900 uyuşturucu hap bulundu, 2 kişi tutuklandı
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Mersin Şehir Hastanesi'nin açık otoparkındaki panelvanda 256 bin 900 sentetik uyuşturucu hap, aracın sahibinin evinde ise 413 ecstasy hap ele geçirildi. Soruşturmada 2 şüpheli tutuklandı, 3 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

Mersin'de şehir hastanesinin açık otoparkında park halindeki panelvanda 256 bin 900 adet sentetik uyuşturucu hap, aracın sahibinin ikametinde ise 413 adet ecstasy ele geçirilmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada 2 şüpheli tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Narkotik ekiplerinin Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte 20 Eylül'de yaptığı çalışmada, Mersin Şehir Hastanesi'nin açık otoparkında park halinde bulunan panelvan tipi araçta yapılan aramada 256 bin 900 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Çalışmayı derinleştiren ekipler, aracın ruhsat sahibinin Demirtaş Mahallesi'ndeki ikametinde de arama gerçekleştirdi. Evde yapılan aramada 413 adet ecstasy hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında K.S., M.Ş.S., D.S., A.S., F.P. ve H.S. hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden A.S., Çocuk Şube ekiplerince çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen M.Ş.S. ve D.S. de adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, K.S. ve F.P. ise tutuklandı. Firari olduğu bildirilen H.S.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, uyuşturucu ele geçirilen aracın bulunduğu hastane ile şüpheliler arasında herhangi bir bağlantı bulunmadığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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