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Mersin'de Otoyol Şantiyesindeki Yangın Kontrol Altına Alındı

Mersin'de Otoyol Şantiyesindeki Yangın Kontrol Altına Alındı
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Erdemli ilçesindeki otoyol şantiyesi çevresinde başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevredeki bahçelere sıçramadan söndürüldü. Yangının nedeni henüz belli değil.

Mersin'in Erdemli ilçesinde otoyol şantiyesi çevresinde çalılıkta başlayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki bahçelere sıçramadan söndürüldü.

Yangın, ilçeye bağlı Koyuncu Mahallesi'inin üst kısmında otoyol çalışmasının devam ettiği bölgede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle çalılıklar alevlere teslim olurken, durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik müdahaleyle yangın tamamen söndürülüp bahçelere ulaşması engellendi.

Ekipler bölgede ayrıca soğutma çalışması yaptı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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