Haberler

Mersin'de otoyollarda trafik denetimleri aralıksız sürüyor

Mersin'de otoyollarda trafik denetimleri aralıksız sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarması, son bir ayda 3 bin 780 devriye faaliyeti ve 111 radar uygulaması gerçekleştirerek, vatandaşların güvenli seyahati için trafik denetimlerini sürdürdü.

Mersin'de İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarması ekipleri, vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri amacıyla otoyollarda trafik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapan otoyol jandarması ekipleri, son 1 ay içerisinde yoğun denetim faaliyetleri gerçekleştirdi. Bu kapsamda 3 bin 780 devriye faaliyeti icra edilirken, 111 radar uygulaması yapıldı. Ayrıca 48 saat süreyle dron destekli havadan trafik denetimi gerçekleştirildi.

Yapılan denetimler sonucunda bin 7 sürücüye hız ihlali, 657 sürücüye şerit ihlali, 12 sürücüye alkollü araç kullanma başta olmak üzere diğer ihlallerle birlikte toplam 3 bin 754 sürücüye adli ve idari işlem uygulandı.

Otoyol jandarması ekipleri, vatandaşların güvenli ve huzurlu bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla trafik denetimlerinin kararlılıkla devam edeceğini belirtti. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Sadettin Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Kulüp binasında gözaltına alınan Sadettin Saran için karar verildi
Zincir marketlerin pazar günü kapalı olması konusunda anlaşıldı! Son sözü bakanlık söyleyecek

Zincir marketler için tarihi karar! Son sözü bakanlık söyleyecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Futbolda FETÖ soruşturması! Biri üst düzey 4 isim ifadeye çağrıldı

Futbolda yeni deprem! Biri üst düzey 4 isim ifadeye çağrıldı
Tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti

Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti
Berna Laçin'in çileden çıktığı anlar takipçilerini ikiye böldü

Berna Laçin'in çileden çıktığı anlar takipçilerini ikiye böldü
Piyangodan kazandığı 580 milyon lirayı yiyince çöpçülüğe geri döndü

Piyangodan kazandığı 580 milyon TL'yi yiyince çöpçülüğe geri döndü
Futbolda FETÖ soruşturması! Biri üst düzey 4 isim ifadeye çağrıldı

Futbolda yeni deprem! Biri üst düzey 4 isim ifadeye çağrıldı
Eşi benzeri görülmemiş hırsızlık! Halatla araca bağladı, ortalığı yerle bir etti

İnanılmaz hırsızlık! Halatla araca bağladı, ortalığı yerle bir etti
Özcan Deniz'in 'Vefatınızda olmayacağım' dediği annesinden kötü haber geldi

"Vefatınızda olmayacağım" dediği annesinden kötü haber geldi