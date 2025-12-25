Mersin'de otoyollarda trafik denetimleri aralıksız sürüyor

Mersin'de İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarması ekipleri, vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri amacıyla otoyollarda trafik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapan otoyol jandarması ekipleri, son 1 ay içerisinde yoğun denetim faaliyetleri gerçekleştirdi. Bu kapsamda 3 bin 780 devriye faaliyeti icra edilirken, 111 radar uygulaması yapıldı. Ayrıca 48 saat süreyle dron destekli havadan trafik denetimi gerçekleştirildi.

Yapılan denetimler sonucunda bin 7 sürücüye hız ihlali, 657 sürücüye şerit ihlali, 12 sürücüye alkollü araç kullanma başta olmak üzere diğer ihlallerle birlikte toplam 3 bin 754 sürücüye adli ve idari işlem uygulandı.

Otoyol jandarması ekipleri, vatandaşların güvenli ve huzurlu bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla trafik denetimlerinin kararlılıkla devam edeceğini belirtti. - MERSİN