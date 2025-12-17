Haberler

Otomobilin üzerinden geçtiği şahıs hayatını kaybetti

Otomobilin üzerinden geçtiği şahıs hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir otomobil, yolda yatar vaziyette bulunan 59 yaşındaki Ersin Yılmaz'ın üzerinden geçerek ölümüne neden oldu. Sürücü gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde yolda yerde yatar vaziyette olan şahıs, otomobilin üzerinden geçmesi sonucu hayatını kaybetti.

OTOMOBİL, YOLDA YATAN ADAMIN ÜZERİNDEN GEÇTİ

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Tömük Mahallesi Yeşildere Mezarlığı mevkiindeki yolda meydana geldi. İddiaya göre, M.Y. idaresindeki 33 AUV 915 plakalı otomobille seyir halindeyken yolda yatar vaziyetteki bir kişiyi fark etmeyerek üzerinden geçti. Durup kontrol eden sürücü, üzerinden geçtiği şahsı görünce durumu hemen 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler şahsın öldüğünü belirlerken isminin de 59 yaşındaki Ersin Yılmaz olduğunu tespit etti. Yapılan inceleme sonrasında şahsın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili sürücü gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İsrail ile Mısır arasında 35 milyar dolarlık doğal gaz anlaşması

İsrail, tarihinin en büyük gaz anlaşmasını Arap ülkesiyle yaptı
Spiker Ela Rumeysa Cebeci tutuklandı

Medyayı sarsan uyuşturucu soruşturmasında ünlü spiker tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mauro Icardi'den kafaları karıştıran olay paylaşım

Icardi'den herkesi şaşırtan olay paylaşım
Japon kadın yapay zeka karakteri ile evlendi, gelinlik giyip düğün yaptı

123 milyonluk ülkede insan bile olmayan kişiyle evlendi
O ülkeye mi gitsek? 1 saatlik asgari ücretle aldıklarına bakın

O ülkeye mi gitsek? 1 saatlik asgari ücretle aldıklarına bakın
Yunanistan, İsrail füzelerini konuşlandırdı: Türkiye birinci tehdit

Türkiye'ye karşı İsrail füzelerini konuşlandırdılar
Mauro Icardi'den kafaları karıştıran olay paylaşım

Icardi'den herkesi şaşırtan olay paylaşım
Öğretmen, polis, doktor! Tablo netleşti, işte ocak ayında alınacak zamlı maaşlar

İşte emekli ve memurun ocak ayında alacağı zamlı maaşlar
Kadınlar daha mı derine defnediliyor? 20 yıllık mezarcıdan merak edilen soruyu yanıt

20 yıllık mezarcı, dilden dile dolaşan iddiayı doğruladı
Bahis soruşturmasında 14 futbolcusunu kaybeden Afyonspor'da kara bulutlar hakim

14 eksikle sahaya çıktılar, 90 dakikada kabusu yaşadılar
Konyaspor, Galatasaray'ın iki yıldızını birden istiyor

Konyaspor, Süper Lig devinin satışa koyduğu iki yıldızına da göz dikti
Fenerbahçe'de iki imza birden

Resmen açıklandı! İki isme birden peş peşe imza attırdı
Zirveyle ilgili olay iddia! Erdoğan, Putin'e S-400 ile ilgili talebini açıkça söylemiş

Erdoğan, Putin'e S-400 ile ilgili talebini açıkça söylemiş
500 milyon TL'lik servet kaderine terk edildi, lüks araçlar yosun tuttu

500 milyon TL'lik servet terk edildi! Her yanları yosun tuttu
Galatasaray'da savunmaya Real Madrid'den dinamo

Arda Güler'in takım arkadaşı Galatasaray'a
title