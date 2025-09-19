Haberler

Mersin'de Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Mersin'de Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erdemli ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Akdeniz Mahallesi Güzeloluk Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, tali yoldan Silifke istikametine giden 33 EP 302 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 33 VA 416 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Çevre sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulansla ilçe devlet hastanesine sevk etti.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Merih Demiral 90'da attı! 3-0 yenik olan Al Ahli'den 12 dakikada tarihi geri dönüş

Merih 90'da attı! 3-0 yenik durumdan 12 dakikada tarihi geri dönüş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmamoğlu'nun 'Ahmak Davası'nda aldığı siyasi yasak da içeren ceza istinafta onandı

Ekrem İmamoğlu'na o davadan kötü haber! İstinafta onandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.