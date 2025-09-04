Haberler

Mersin'de Otomobil Seraya Çarptı: 5 Yaralı
Güncelleme:
Mersin'in Bozyazı ilçesinde yoldan çıkan otomobil, seraya çarparak 1'i ağır 5 kişinin yaralanmasına neden oldu. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaza, Mersin-Antalya D-400 karayolu Bozyazı ilçesi Tekmen Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 16 JEE 88 otomobil, yol çalışması olan bölgede sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp seraya girdi. Kazada 1'i ağır 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Kazayı fark edenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
