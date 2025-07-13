Mersin'de Otomobil Domuza Çarptı, Yaralı Yok

Mersin'de Otomobil Domuza Çarptı, Yaralı Yok
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Mersin'in Erdemli ilçesinde bir otomobil, aniden önüne çıkan domuza çarptı. Sürücü ve yolcular emniyet kemerleri sayesinde yara almadan kurtulurken, otomobilin ön kısmında ağır hasar meydana geldi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobil domuza çarptı, emniyet kemerleri takılı olan sürücü ve yolcular yara almadan kurtuldu.

Kaza, Erdemli-Karaman Ayrancı yol güzergahında meydana geldi. İlçeye bağlı Arslanlı Mahallesi Kösereli yol ayrımı yakınlarında sürücü ve 3 yolcunun bulunduğu otomobil, önlerine aniden çıkan domuza çarptı. Yara alan domuz ormana kaçtı. Emniyet kemerleri takılı olan sürücü ve yolcular kazayı yara almadan atlattı.

Kazada otomobilin ön kısmında ağır hasar oluştu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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