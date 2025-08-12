Mersin'de Otomobil Ağaca Çarptı, Sürücü Yaralanmadan Kurtuldu
Mersin'in Yenişehir ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili, ağaca çarparak devrildi. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.
Merkez Yenişehir ilçesi Limonluk Mahallesi Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı'nda meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil yoldan çıkarak kaldırımdaki ağaca çarpıp devrildi. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kazada sürücünün yara almadan kurtulduğu bildirildi. - MERSİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa