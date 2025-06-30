Mersin'de Oto Yıkama Dükkanında 4 Genç Hayatını Kaybetti

Mersin'de Oto Yıkama Dükkanında 4 Genç Hayatını Kaybetti
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Mersin'in Toroslar ilçesindeki bir oto yıkama dükkanında yaşanan korkunç olayda, 4 gencin cansız bedeni bulundu. İlk bulgular, gençlerin gaz zehirlenmesi sonucu öldüğünü gösteriyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde bir oto yıkama dükkanında meydana gelen olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. Gece saatlerinde yaşanan olayda, çalışır vaziyetteki otomobilin içinde 3 gencin cansız bedeni bulunurken, bir gencin ise aracın yanında ölü olarak bulunduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, olay Sağlık Mahallesi'nde bulunan oto yıkama iş yerinde meydana geldi. Çocuklarına ulaşamayan ailelerin durumu bildirmesi üzerine polis ekipleri, iş yeri sahibi olduğu öğrenilen Arda G.'ye (22) ait dükkana gitti. Kepengi kapalı olan iş yerinden araç sesi geldiğini fark eden ekipler, içeri girdiklerinde otomobilin içinde 3 gencin hareketsiz yattığını gördü. İş yerinde ayrıca bir köpeğin de ölü olduğu belirlendi.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, otomobil içerisinde bulunan gençlerin hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan incelemede ölen gençlerin iş yeri sahibi Arda G. (22), Yiğithan U. (25) ve Abdulvahit B. (25) olduğu tespit edildi. Çalışmaların devamında ise aracın yanında 18 yaşındaki Batuhan A.'nın da cansız bedeni bulundu.

Gençlerin cenazeleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Mersin Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ilk bulgulara göre gaz zehirlenmesi sonucu meydana geldiği üzerinde durulurken, kesin ölüm nedenlerinin yapılacak otopsi sonrası netleşeceği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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