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Mersin'de otel yangını: 3 kişi hastanede

Mersin'de otel yangını: 3 kişi hastanede
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Mersin'in Erdemli ilçesinde bir otel odasında çıkan yangında duman zehirlenmesi yaşayan 3 kişi hastaneye kaldırıldı, 6 kişiye de olay yerinde müdahale edildi. Yangın itfaiye tarafından söndürüldü, neden araştırılıyor.

Mersin'in Erdemli ilçesindeki bir otel odasında çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırılırken, 6 kişiye ise olay yerinde sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Olay, Erdemli ilçesine bağlı Ayaş Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otelin bir odasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Odadan yükselen dumanları fark eden otel çalışanları ve çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, diğer odalarda dumandan etkilenen 3 kişi, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Yoğun dumandan hafif şekilde etkilenen 6 tatilciye ise olay yerine gelen ambulanslarda ayakta müdahale edildi.

Hastaneye kaldırılanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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