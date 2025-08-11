Mersin'de Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale

Mersin'de Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Bozyazı ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangının kontrol altına alınması için yoğun çalışmalar sürüyor.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, Kozaağacı Yaylası Kabaağaç mevkisinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ekiplerin yoğun çalışmalarıyla yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangından yükselen dumanlar, çevredekilerin dikkatini çekti. Bölgeye, Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü personeli, jandarma ekipleri, söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi.

Yangının yayılmasını önlemek amacıyla ekipler, havadan ve karadan müdahale ederek söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Sütyensiz ve 'Çirkin' elbiseyle podyuma çıkan fenomen sert tepki aldı

Sütyensiz ve "Çirkin" elbiseyle podyuma çıkan fenomen sert tepki aldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Turan Ukrayna'yı karıştırdı

Arda Turan Ukrayna'yı karıştırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.