Mersin'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Mersin'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Erdemli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle söndürüldü. Ekiplerin 2 saat süren mücadelesi sonrası yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Mersin'in Erdemli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahale ile söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal bölgelerden Elbeyli Mahallesi sınırlarında ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını fark edenler durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Merkez bölgeye orman müdürlüğüne bağlı ekipleri sevk etti. Bölgeye ulaşan 3 arazöz, 2 su tankı, 1 yangın söndürme helikopteri ve orman işçileri yangına müdahale etmeye başladı. Havadan ve karadan ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle alevler söndürülerek yangın kontrol altına alındı.

Bölgede ekiplerin soğutma çalışması sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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