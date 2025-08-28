Mersin'de Orman Dışı Yangın Kontrol Altına Alındı

Mersin'de Orman Dışı Yangın Kontrol Altına Alındı
Mersin'in Silifke ilçesi kırsalında orman dışında başlayan yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Meşelik alana sıçrayan alevler, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Şahmurlu Mahallesi üzerinde orman dışı alanda başlayan yangın meşelik bölgeye sıçradı. Yangını fark edenlerin haber vermesi ile bölgeye Silifke Orman İşletme Müdürlüğü koordinesinde havadan ve karadan ekipler sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekiplerden yangın söndürme helikopteri havadan, arazözler ise karadan müdahale etti.

Ekiplerin hızlı müdahalesi ve bölgede rüzgar olmaması sayesinde alevler ormanı sarmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. - MERSİN

