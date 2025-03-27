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Mersin'de Ölüm Virajında Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti

Mersin'de Ölüm Virajında Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Mersin'in Mut ilçesindeki 'ölüm virajında' meydana gelen kazada yabancı plakalı bir tır devrildi. Sürücü Alparslan Selçuk olay yerinde hayatını kaybetti. Bölgedeki virajlarda her yıl pek çok ölümlü ve yaralanmalı kaza yaşanıyor.

Mersin'in Mut ilçesinde 'ölüm virajı' olarak bilinen bölgede bu kez yabancı plakalı bir tırın kaza yaparak hurdaya dönmesi sonucu sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, gece 03.00 sıralarında Mut - Karaman karayolu Burunköy Mahallesi sınırlarında 'Ölüm virajı' olarak bilinen mevkiide meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Alparslan Selçuk (53) yönetimindeki SA 790 yabancı plakalı tır, virajı alamayarak tepelik alana çarparak devrildi. Ön camdan fırlayan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çekici ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla camdan fırlayan araç ile tepelik alan arasında hayatını kaybeden Selçuk'un cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan inceleme sonrasında cenaze Mut Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Virajın olduğu bölgede her yıl ölümlü ve yaralanmalı kazalar yaşandığı belirtildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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