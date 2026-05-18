Mersin'de öğrenci servisi devrildi: 17 yaralı

Mersin'in Silifke ilçesinde Rus uyruklu öğrencileri taşıyan okul servisinin devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağır.

Edinilen bilgilere göre, Işıklı Mahallesi D-400 kara yolunda D.Y. (57) idaresindeki 33 S 8174 plakalı okul servisi, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Serviste ilçedeki özel bir okulda eğitim gören Rusya uyruklu öğrencilerin bulunduğu öğrenildi. Kazada sürücü D.Y, hostes Ç.T. ve 15 Rus öğrenci olmak üzere toplam 17 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan 1 öğrencinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Durumu ağır olan öğrenci, ambulans helikopterle Mersin Üniversitesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
