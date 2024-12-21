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Mersin'de Nişanlısından Tüfekle Vurulan Hemşire Hayatını Kaybetti

Mersin'de Nişanlısından Tüfekle Vurulan Hemşire Hayatını Kaybetti
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Mersin Şehir Hastanesi hemşiresi Ayşe Merve S., eski nişanlısı tarafından otomobilinin içinde tabanca ile vurularak öldürüldü. Astsubay E.D. daha sonra intihar etti.

Mersin Şehir Hastanesi Doğum Servis hemşiresi, Hakkari'de görev yapan ayrıldığı astsubay nişanlısı tarafından otomobilinin içerisinde tabanca ile vurularak öldürüldü. Astsubay aynı tabanca ile kafasına ateş ederek intihar etti

Olay, akşam saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Menteş Mahallesi 25169 nolu sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Hakkari'de görev yapan Astsubay E.D. (30), Mersin Şehir Hastanesi Doğum Servisinde hemşire olan ayrıldığı nişanlısı Ayşe Merve S.'nin (30) kullandığı aracı evinin olduğu yere kadar otomobiliyle takip etti. Burada şüpheli, eski nişanlısının park ettiği aracına binerek konuşmaya başladı. İkili arasında bir süre sonra tartışma çıkarken yardım istemek için araçtan inmeye çalışan kadın, eski nişanlısı tarafından tabanca ile vuruldu. Genç kadın iki aracın arasına düşerek hayatını kaybetti. E.D., daha sonra öldürdüğü kadının otomobilinde tabancasıyla kendini başından vurarak hayatına son verdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevre güvenliğini alırken, olay yeri inceleme ekipleri savcı ile birlikte inceleme yaptı.

Olay yerinde incelemenin tamamlanmasının ardından her iki cenaze de otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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