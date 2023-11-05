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Mersin'de Muhtarlık Yapan Babasını Öldüren Şüpheli Gözaltına Alındı

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, muhtarlık yapan babasını tabancayla öldürdüğü öne sürülen şüpheli gözaltına alındı. Muhtarın daha önce de tartıştığı kişi tarafından tüfekle vurulduğu belirtilmişti.