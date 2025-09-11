Haberler

Mersin'de Motosiklet Sürücüsü Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Mehmet Başar, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Ergenekon Mahallesi 1262. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, S.T. (49) idaresindeki 33 E 5151 plakalı otomobil ile plakası öğrenilemeyen Mehmet Başar (74) idaresindeki motosikletle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü Mehmet Başar burada ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Başar, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
