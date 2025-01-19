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Mersin'de Motosiklet Kazasında Kopan Parmak İçin Seferberlik

Mersin'de Motosiklet Kazasında Kopan Parmak İçin Seferberlik
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Mersin'in Erdemli ilçesinde bir motosiklet kazasında sürücünün kopan parmağını bulmak için vatandaşlar seferber oldu. Kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde motosiklet kazasında sürücünün kopan parmağının bulunması için vatandaşlar seferber oldu. Kopan parmak yaklaşık 20 dakika süren aramayla bulundu.

Kaza, ilçeye bağlı Akdeniz Mahallesi'nde Mersin Antalya D-400 kara yolunun yapım çalışması sebebiyle kapalı olan Mersin istikametinde meydana geldi. E.C. (52) yönetimindeki 01 ATV 355 plakalı motosiklet seyir halindeyken yol çalışmasında kullanılan parke ve bordür taşı paletine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan sürücü E.C. ve motosiklette yolcu olarak bulunduğu belirtilen Ö.Ş. (64) yaralandı.

Kopan parmağı aradılar

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücünün kazada parmağının koptuğunu fark eden vatandaşlar, parmağı bulmak için adeta seferber oldu. Dakikalar sonra parmak başka bir bordür taşı paletinin arasında bulunarak kaza yerine gelen sağlık ekibine teslim edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından kopan parmakla birlikte hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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