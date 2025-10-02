Haberler

Mersin'de Motosiklet Kazasında 16 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Erdemli ilçesinde kamyonetle çarpışan 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü Hüseyin Sezer, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, ilçeye bağlı Kocahasanlı Mahallesi Necdet Ünüvar ile Mimar Sinan Caddesi kavşağında Pirahmet mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 16 yaşındaki Hüseyin Sezer yönetimindeki 33 BCT 785 plakalı motosiklet ile Arif Kemal T. idaresindeki 33 AE 786 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpmanın şiddetliyle metrelerce savrulan motosiklet sürücüsü ağır, kamyonet sürücüsü ise hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden gencin bir berberde çalıştığı Meslekti Eğitim Merkezi öğrencisi olduğu öğrenildi. - MERSİN

