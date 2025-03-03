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Mersin'de Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti

Mersin'de Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti
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Mersin'in Tarsus ilçesinde motosiklet kazası sonucu 22 yaşındaki Ramazan Sınay hayatını kaybetti. Kaza, Öğretmenler Mahallesi'nde meydana geldi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde motosikletiyle kaza yapan genç hayatını kaybetti.

Kaza, İlçeye bağlı Öğretmenler Mahallesi Rasim Doktor Bulvarı'nda Sunay Atilla üst geçidinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ramazan Sınay (22) idaresindeki motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Ağır yaralanan genç, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sınay, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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