Mersin'de Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde motosikletiyle kaza yapan genç hayatını kaybetti.

Kaza, İlçeye bağlı Öğretmenler Mahallesi Rasim Doktor Bulvarı'nda Sunay Atilla üst geçidinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ramazan Sınay (22) idaresindeki motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Ağır yaralanan genç, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sınay, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - MERSİN