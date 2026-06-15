Mersin'de motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında yabancı uyruklu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Köselerli Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 33 MD 3925 plakalı motosiklet ile plakasız başka bir motosiklet çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yabancı uyruklu Ahmed Almsitef (22) hayatını kaybederken, yaralanan Mahmoud Elubey ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı