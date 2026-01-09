Haberler

Erdemli'de kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen motosiklet ve kamyonet kazasında, motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay, D-400 kara yolunda gerçekleşti ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde motosiklet ile kamyonetin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza ilçeye bağlı Kocahasanlı Mahallesi Göçmen Virajı Mevkisinde, Mersin Antalya D-400 kara yolu üzerinde Antalya istikametinde meydana geldi. M.S. yönetimindeki 33 VS 120 plakalı kamyonet ile aynı istikametteki Ş.A.Ö. yönetimindeki 33 KF 100 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle asfalt zemine savrulan motosikletin kadın sürücüsü yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

