Haberler

Motosikletin çarptığı yaşlı adamın eşi gözyaşlarına boğuldu

Motosikletin çarptığı yaşlı adamın eşi gözyaşlarına boğuldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Toroslar'da yolun karşısına geçmeye çalışan 71 yaşındaki Ramazan Ş.'ye motosiklet çarptı. Yaşlı adam ağır yaralanırken, olay yerine gelen eşi gözyaşlarına boğuldu.

Mersin'de yolun karşısına geçmeye çalışan 71 yaşındaki yaya, motosikletin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen yaşlı adamın eşi, gözyaşlarına boğuldu.

Kaza, Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan 71 yaşındaki Ramazan Ş.'ye, 33 AYL 467 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan yaşlı adam yere savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazada motosiklet sürücüsünün de hafif yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen yaşlı adamın eşi, sinir krizi geçirerek gözyaşlarına boğuldu. Çevredeki vatandaşlar ve sağlık ekipleri yaşlı kadını sakinleştirmeye çalıştı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da toplu ulaşıma zam

İstanbul'da toplu ulaşıma zam! İşte yeni fiyat tarifesi

Oğuzhan Uğur'dan Haluk Levent itirafı: Linç edilirim korkusuyla susmak zorunda kaldım

Oğuzhan Uğur'dan bomba Haluk Levent itirafı! Korkudan susmuş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Olaya giden itfaiyeye yol vermeyen sürücü yaptığına pişman edildi

Olaya giden itfaiyeye yol vermeyen sürücü yaptığına pişman edildi
Sağlık Bakanlığı devreye girdi, tutuklanan doktor tahliye edildi

Bakanlık devreye girdi, tutuklanan doktorla ilgili yeni karar geldi
TFF'den ortalığı karıştıran iddiaya jet hızında yalanlama: Futbolun doğasına aykırı

TFF'den ortalığı karıştıran iddiaya jet hızında yalanlama
AHBAP soruşturmasında yeni gelişme: Haluk Levent ile Alper Çelik arasındaki bahis yazışmaları dosyaya girdi

Ahbap soruşturmasında flaş gelişme: Bahis yazışmaları dosyada!
Kelechi Iheanacho resmen Bursaspor'da

İnanılmaz! Bursaspor dünyaca ünlü golcüyü resmen kadrosuna kattı

13 yaşında başladı! Göğüsleri vücut ağırlığının dörtte birine ulaştı

13 yaşında başladı! Göğüsleri vücut ağırlığının dörtte birine ulaştı
Biri 103 diğeri 100 yaşında! Uzun ömrün sırrı bu 3 besinde saklı

Biri 103 diğeri 100 yaşında! Uzun ömrün sırrı bu 3 besinde saklı