Mersin'de Minibüs Yangını: Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Güncelleme:
Mersin'in Erdemli ilçesinde bir minibüs motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Yangın, kısa sürede aracı sardı ve çevredeki vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Yangın söndürüldü ancak minibüs kullanılamaz hale geldi.

Olay, Erdemli ilçesi Hacıhalilarpaç Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, mahalle yolundaki minibüs motor kısmından yanmaya başladı. Kısa sürede alevler tüm aracı sardı. Çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekipler bölgeye giderek alevlere teslim olan minibüsü söndürüp soğutma çalışması yaptı. Araç, kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
