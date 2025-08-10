Mersin'de Minibüs Yangını: Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Mersin'de alev alev yanan minibüs kullanılamaz hale geldi.

Olay, Erdemli ilçesi Hacıhalilarpaç Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, mahalle yolundaki minibüs motor kısmından yanmaya başladı. Kısa sürede alevler tüm aracı sardı. Çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekipler bölgeye giderek alevlere teslim olan minibüsü söndürüp soğutma çalışması yaptı. Araç, kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MERSİN