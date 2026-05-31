Mantar yiyen 7 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde topladıkları mantarı yiyen 7 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Harfilli Mahallesi sınırlarında iki aile mantar topladı. Toplanan mantarları Kayacı Mahallesi'ndeki Ö.C.'nin evine getiren 2 aile üyesi 7 kişi birlikte yedi. Bir süre sonra rahatsızlanan iki aileden 7 kişi Erdemli Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahale sonrasında 5 kişi Mersin'deki hastanelere sevk edildi. Mersin ve Erdemli 'deki hastanelerde tedavisi süren 7 kişinin durumlarının şu anda stabil olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı