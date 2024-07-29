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Mersin'de Mahsur Kalan Yaralı Leylek İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

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Mersin'de Göksu Nehri'nde üç gündür mahsur kalan yaralı leylek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Leylek, tedavi edilmek üzere barınağa götürüldü.

Mersin'de Göksu Nehri'nde bulunan adada üç gündür mahsur kalan yaralı leylek, yüzerek adaya giden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Silifke ilçesinde Göksu Nehri'nde bir leyleğin mahsur kaldığı ihbarı üzerine Mersin Büyükşehir itfaiyesine bağlı ekipler harekete geçti. Ekipler, yaralı leyleği bulunduğu yerden kurtarabilmek için nehre atladı. İtfaiye ekibi yüzerek adaya geçip leyleği kurtardı.

Leyleğin bitkin olduğunu ve kanadında kırık tespit eden itfaiye ekipleri, leyleği tedavisinin yapılması için barınağa götürdü.

Üç gündür leyleğin nehrin ortasında mahsur kaldığını gördüğü için 112'yi arayarak itfaiyeden yardım isteğini belirten Metin İnce, "Yaptığımız ihbar üzerine itfaiyeden arkadaşlar geldiler. Nehrin içine girerek adadaki leyleği kurtardılar. Barınaktaki veterinerliğe teslim edeceklerini söylediler. Bu şekilde yardım etmelerini istedik. Kendilerine teşekkür ederim" dedi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Göksu Nehri İtfaiye Mersin 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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