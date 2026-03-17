Klimadan çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

Erdemli ilçesinde bir evde klimanın elektrik kaynaklı yangın çıkması sonucu birçok eşya kullanılamaz hale geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme devam ediyor.

Mersin'in Erdemli ilçesinde klimadan çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, maddi zarar meydana geldi.

Yangın, ilçeye bağlı Fatih Mahallesi Akbıyık Caddesi'ndeki 68 No'lu müstakil evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ali Coşkun'a ait evde klimanın olduğu yerden elektrik kaynaklı yangın çıktı. Plastik kokusundan yangını fark edip gelen Sıtkı Özdemir, 112 Acil Komuta Merkezi'ne bilgi verdi. Merkez bölgeye itfaiye ve polis ekiplerini sevk etti. Bu sırada Özdemir, kendi imkanlarıyla alevleri söndürmek istedi ancak başarılı olamadı. Kısa sürede gelen ekipler ise yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle evdeki birçok eşya kullanılamaz hale geldi.

Yangına müdahale eden Sıtkı Özdemir, "Koku hissedip çıkıp geldiğimde klimadaki yangını fark ettim. Yangına ıslak çarşafla ve suyla müdahale ettim. Koltuğa sıçrayınca daha fazla müdahale edemedim" dedi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaş sürerken 2 milyar dolarlık fiyasko! Çin, Trump'ı fena enseledi

Savaş kaybettirecek 2 milyar dolarlık fiyasko! Trump fena enselendi
İran Güvenlik Şefi Ali Laricani öldü mü? İsrail'den gündem yaratacak iddia

Savaşın seyrini değiştirecek iddia! Doğruysa ortalık fena karışır
Tedesco'nun korktuğu başına geldi

Tedesco'ya çok ama çok kötü haber
Kadıköy'ü prtotesto korkusu sardı

Korkulan oldu!
Emniyet amiri Birson Ergene arabasında ölü bulundu! Bir de not bıraktı

Emniyet amiri arabasında ölü bulundu! Bir de not bıraktı
Trump'ın 'Küba'yı alma onuru benim olacak' mesajına Rusya'dan jet yanıt

İki süper gücü karşı karşıya getiren ülke! Trump'a tarihi rest geldi
Tedesco'nun korktuğu başına geldi

Tedesco'ya çok ama çok kötü haber
İBB davasında 6. gün! İtirafçı, 'Vali Gül' iddiasından 180 derece döndü

Davada 6. gün! İtirafçı, "Vali Gül" iddiasından 180 derece döndü
İlk görüşte anlamak biraz zaman alabilir! Tartışma yaratan görüntü

Tartışma yaratan kare!