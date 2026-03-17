Klimadan çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

Mersin'in Erdemli ilçesinde klimadan çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, maddi zarar meydana geldi.

Yangın, ilçeye bağlı Fatih Mahallesi Akbıyık Caddesi'ndeki 68 No'lu müstakil evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ali Coşkun'a ait evde klimanın olduğu yerden elektrik kaynaklı yangın çıktı. Plastik kokusundan yangını fark edip gelen Sıtkı Özdemir, 112 Acil Komuta Merkezi'ne bilgi verdi. Merkez bölgeye itfaiye ve polis ekiplerini sevk etti. Bu sırada Özdemir, kendi imkanlarıyla alevleri söndürmek istedi ancak başarılı olamadı. Kısa sürede gelen ekipler ise yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle evdeki birçok eşya kullanılamaz hale geldi.

Yangına müdahale eden Sıtkı Özdemir, "Koku hissedip çıkıp geldiğimde klimadaki yangını fark ettim. Yangına ıslak çarşafla ve suyla müdahale ettim. Koltuğa sıçrayınca daha fazla müdahale edemedim" dedi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı