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Mersin'de Kişisel Verileri Ele Geçiren Suç Örgütüne Operasyon: 7 Şüpheli Yakalandı

Mersin'de Kişisel Verileri Ele Geçiren Suç Örgütüne Operasyon: 7 Şüpheli Yakalandı
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Mersin merkezli düzenlenen eş zamanlı operasyonda, yasadışı sorgu panelleri aracılığıyla kişisel verileri ele geçirip satan 7 şüpheli yakalanarak, 5'i tutuklandı. Operasyonda çok sayıda dijital malzeme ve silah ele geçirildi.

Mersin merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yasadışı sorgu panelleri üzerinden kişisel verileri ele geçirip satan 7 şüpheli yakalandı, 5'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kişisel veri ticareti yapan suç örgütüne yönelik çalışma yaptı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan (MASAK) alınan raporlar doğrultusunda hareket eden ekipler, yasadışı sorgu panelleri aracılığıyla çok sayıda kişinin kişisel verilerini ele geçirip satan 7 kişilik suç örgütünü belirledi. Belirlenen şüphelilerin yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin merkezli Adana ve İstanbul'da 7 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 7 şüpheli de yakalanırken, yapılan aramalarda 14 adet cep telefonu, 4 adet dizüstü

Bilgisayar, 4 adet tablet, 1 adet hard disk, 1 adet kart okuyucu, 1 adet tabanca, 178 adet fişek ile çok sayıda dijital malzeme ve dokümana el konuldu.

Jandarmada ifadesi alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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