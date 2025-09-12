Haberler

Mersin'de Kırılan Ağaç Dalı Park Halindeki Arabaya Zarar Verdi

Erdemli ilçesinde rüzgar nedeniyle kırılan ağaç dalı, park halindeki bir otomobilin arka camını patlattı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde kırılan ağaç dalı otomobile zarar verdi.

Olay, ilçeye bağlı Merkez Mahallesi Hal Caddesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, bir ağacın altında park halinde olan otomobilin üzerine rüzgarla kırılan ağaç dalı düştü. Parkın yasak olduğu yerde dal ağacın arka camını patlatıp zarar verdi.

Olayı görenler park halindeki aracın sahibine ulaşmaya çalıştı ancak bulamadı. - MERSİN

