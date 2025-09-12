Mersin'de Kırılan Ağaç Dalı Park Halindeki Arabaya Zarar Verdi

Mersin'in Erdemli ilçesinde kırılan ağaç dalı otomobile zarar verdi.

Olay, ilçeye bağlı Merkez Mahallesi Hal Caddesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, bir ağacın altında park halinde olan otomobilin üzerine rüzgarla kırılan ağaç dalı düştü. Parkın yasak olduğu yerde dal ağacın arka camını patlatıp zarar verdi.

Olayı görenler park halindeki aracın sahibine ulaşmaya çalıştı ancak bulamadı. - MERSİN