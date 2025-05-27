Mersin'de Kayıp Genç İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Mersin'de Kayıp Genç İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde, 'dışarıya çıkıyorum' diyerek evden ayrılan 29 yaşındaki Uğur Genç'ten üç gündür haber alınamıyor. Eşi, kocası için polis merkezine kayıp başvurusunda bulundu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 'dışarıya çıkıyorum' diyerek evden ayrılan 29 yaşındaki gençten 3 gündür haber alınamıyor.

Alınan bilgiye göre, Öğretmenler Mahallesi'nde ikamet eden 29 yaşındaki Uğur Genç, 25 Mayıs Pazar günü evden 'dışarıya çıkıyorum' diye arabasıyla ayrıldı. Genç, eve dönmeyince ailesi ulaşmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Hamile olduğu öğrenilen eşi Büşra Genç ise kocası Uğur Genç'in bulunması için polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Başvuru üzerine polis, şahsı bulmak için çalışma başlattı. Aile, Uğur Genç'i görenlerin ya da yerini bilenlerin 112 Acil Komuta Merkezi'ni arayarak bilgi vermesini istedi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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